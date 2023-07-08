10200, 10400, 10600, 10800, 11000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar emekli maaş alacak?
Emekli maaş zammında son dakika! Milyonarca memur ve emeklinin merakla beklediği temmuz zamlı maaşları belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında refah payı hariç memur ve emekli temmuz ara zammı belirlendi. 10200, 10400, 10600, 10800, 11000 TL emekli maaşı alanların zam sonrasında yeni aylıkların ne kadar olacağı yaklaşık 12 milyon SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından merak ediliyor. İşte 10200, 10400, 10600, 10800, 11000 TL aylık alan emeklilerin yeni zamlı emekli maaş rakamları...
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Emekli zammı son dakika! Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği maaş zammı için kritik enflasyon rakamları açıklandı. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olmuştu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarına 'iyileştirme' açıklamasının ardından yeni zam oranları arttı. Söz konusu zam oranlarının belli olmasıyla birlikte "10200, 10400, 10600, 10800, 11000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar yeni emekli maaşı alacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte 2023 yeni zamlı emekli maaşı rakamları…
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren haberi duyurmuştu. Memurlara verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zam, emeklilere uygulanmamıştı. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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EMEKLİYE DE EK ZAM GELİYOR!
Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda çalışma başlatılması için talimat verdiğini açıklamıştı.
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TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!
TÜİK'e göre haziranda
- Aylık enflasyon yüzde 3,92
- Yıllık enflasyon yüzde 38,21
- 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.
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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE 25'E ÇIKIYOR
Emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak.
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Emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.
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10200, 10400, 10600, 10800, 11000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekliye yeni zam oranları için TBMM'de önerge hazırlandı. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak.
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AYRINTILAR BELLİ OLDU!
Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu. Emekli sandığı Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Önerge komisyonda en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak teklife eklenecek.
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KOMİSYONDA TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL
Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.
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SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.
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Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Böylece söz konusu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.
Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.