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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emekli hakime otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddiasıyla gözaltı | Son dakika haberleri

        Emekli hakime otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddiasıyla gözaltı

        Adana'da özel halk otobüsünde bir kadının eteğinin altından fotoğraflarını çektiği iddia edilen emekli hakim A.M.A. (75), gözaltına alındı. A.M.A. (75), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay sonrası şoförün otobüsün kapılarını kapatarak polis merkezine gittiği öğrenilirken, tartışma anları da aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:53 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:53
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        Emekli hakime otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddiasıyla gözaltı
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        Adana'daki olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Avukatlık yapan emekli hakim A.M.A., iddiaya göre, özel halk otobüsünde G.T.'nin (44) etek altından fotoğraflarını çekti.

        Bunun üzerine A.M.A. ile yolcular arasında tartışma çıktı. Otobüsteki kavga nedeniyle şoför, aracın kapılarını kapatarak, Bağlar Polis Merkezi'ne gitti. G.T.'nin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.M.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen A.M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, otobüsteki tartışma anları ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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