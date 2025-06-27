Emekli hakime otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddiasıyla gözaltı

Adana'daki olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Avukatlık yapan emekli hakim A.M.A., iddiaya göre, özel halk otobüsünde G.T.'nin (44) etek altından fotoğraflarını çekti.

Bunun üzerine A.M.A. ile yolcular arasında tartışma çıktı. Otobüsteki kavga nedeniyle şoför, aracın kapılarını kapatarak, Bağlar Polis Merkezi'ne gitti. G.T.'nin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan A.M.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen A.M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Öte yandan, otobüsteki tartışma anları ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.