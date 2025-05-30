DUL VE YETİMLERE PAYLARI ORANINDA İKRAMİYE

Bayram ikramiyeleri dosya bazında ödeniyor. Ölen bir kişiden dolayı dul ve yetim aylığı bağlanmış olan kişilere tek dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Dört bin liralık bayram ikramiyesi ölüm aylığı alanlara paylaştırılacak.

Ölen kişiden dolayı ölüm aylığı bağlanan dul ile yetim çocuklarına hisseleri oranında ödeme yapılıyor. Sigortalı bir işte çalışan veya kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almakta olanlar ile çocuklarına da ölüm aylığı bağlanmış olan dul eşlere yüzde 50 oranında aylık bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 2 bin lira ikramiye ödenecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan ve çocuklarına yetim aylığı bağlanmamış dul eşlere ise yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Bu kişilere Kurban Bayramında 3 bin lira ikramiye ödenecek.

Tek başına yetim aylığı alan kız çocuklarına yüzde 50 oranında, kardeşleriyle birlikte yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Ölüm aylığındaki payı yüzde 50 olan çocuklara 2 bin lira, yüzde 25 olanlara ise bin lira ikramiye verilecek.