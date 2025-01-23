2025 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 15,75 artış yaşadı. En düşük emekli maaşı 14.469 TL oldu. Emekli zammı sonrası SGK 4A, 4B, ve 4C kapsamında milyonlarca emekli zamlı bayram ikramiyesi tutarı için araştırmalara başladı. Bu noktada ‘’2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı, yapılacak mı?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi alacak. İşte, emekli bayram ikramiyeleri 2025 yılı tutarı hakkında detaylar.