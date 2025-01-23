Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2023'te 2000 TL olan ikramiye tutarı, 2024 yılında yüzde 50 artışla 3000 TL olarak ödenmişti. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 2025 emekli ikramiyesi son durum gelişmeleri...
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2025 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 15,75 artış yaşadı. En düşük emekli maaşı 14.469 TL oldu. Emekli zammı sonrası SGK 4A, 4B, ve 4C kapsamında milyonlarca emekli zamlı bayram ikramiyesi tutarı için araştırmalara başladı. Bu noktada ‘’2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı, yapılacak mı?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi alacak. İşte, emekli bayram ikramiyeleri 2025 yılı tutarı hakkında detaylar.
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2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 Ocak-Temmuz döneminde uygulanacak emekli zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu.
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2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM YAPILACAK MI?
2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak ödenmişti.
Emekli ikramiyelerine yüzde 15,75 oranında zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3.472,5 TL'ye yükselecek.
Ancak 2025 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda bir çalışma yapıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, bayramdan önceki hafta olan 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
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BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
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