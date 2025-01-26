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        Haberler Magazin Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Magazin haberleri

        Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Kalbinden ameliyat olan Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 16:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:26
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        Sağlık durumu hakkına açıklama
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        36 yaşındaki oyuncu Elvin Levinler, dün kalbinden operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

        Ameliyat oldu
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        Hastane odasından çektirdiği fotoğrafını paylaşarak; "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

        Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu; "Çok daha iyiyim. Hatta uzun zamandır olmadığım kadar iyiyim. Şimdi annemin ve ağabeyimin yanına gidiyoruz."

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