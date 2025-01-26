36 yaşındaki oyuncu Elvin Levinler, dün kalbinden operasyon geçirdiğini duyurmuştu.

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Hastane odasından çektirdiği fotoğrafını paylaşarak; "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün, kalbimden bir operasyon geçirdim. Çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

Elvin Levinler, sağlık durumu hakkında yeni bir açıklamada bulundu; "Çok daha iyiyim. Hatta uzun zamandır olmadığım kadar iyiyim. Şimdi annemin ve ağabeyimin yanına gidiyoruz." REKLAM