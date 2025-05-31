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        Haberler Bilgi Magazin ELENDİ! Survivor kim elendi, kim gitti? 31 Mayıs Cumartesi Survivor adaya veda eden isim kim oldu, açıklandı mı?

        Eleme düellosu! Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı?

        Survivor'da düello gecesi! Survivor All Star'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hikmet ve Volkan arasında gerilim artarken Aycan ile Sevgi arasındaki eleme düellosu sonucu merak konusu oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 31 Mayıs Cumartesi Survivor'da elenen kişi açıklandı mı? İşte Survivor son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:26
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        • 1

          Survivor'da heyecan sürüyor. Eleme düellosu sonucu merak konusu oldu. Bu kapsamda, adaya veda eden yarışmacıya ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 31 Mayıs Cumartesi Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR KİM ELENDİ, ELENEN İSİM AÇIKLANDI MI?

          Survivor'da elenen isim Aycan oldu.

        • 3

          SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU, 3.BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? (30 MAYIS)

          30 Mayıs tarihinde Survivor'da Adem bireysel dokunulmazlığı kazandı.

        • 4

          SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

          Haftanın ilk eleme adayı Adem tarafından Sevgi olarak belirlenmişti. 29 Mayıs'ta gerçekleşen mücadelenin birincisi olan Batuhan ikinci eleme adayını Aycan olarak seçti.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Adaya veda eden isim Sema Aydemir olmuştu.

        • 6

          SURVİVOR’DA ÖNCEKİ HAFTA KİM ELENDİ?

          23 Mayıs Survivor eleme düellosu finaline Dilşah-Ayşe mücadelesi damga vurmuştu. Zorlu mücadeleyi 5-0 skorla Ayşe kazanmıştı. Bu sonuca göre, Dilşah Survivor'da adaya veda ederek elenen yarışmacı oldu.

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