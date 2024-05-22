Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın ikinci eleme adayını belirledi. İşte 22 Mayıs Çarşamba Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
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Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Özgür eleme potasına giden ilk isim oldu. Mavi ve kırmızı takım Survivor yeni bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için zorlu parkura çıktı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR'DA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ
Acun Ilıcalı, kırmızı ve mavi takımların haftalık olarak değişmeyeceğini takımların, bireysel mücadelelere kadar aynen devam edeceğini söyledi.
Ilıcalı, bu haftadan itibaren kadın ve erkek yarışmacıların parkurda karma olarak yarışabileceğini açıkladı.
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22 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Damla oldu
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Özgür
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 MAYIS?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Merve ve Nagihan eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Final düellosunda Merve Nagihan karşısında 5-0'lık skorla galip gelirken, Nagihan bu sonuca göre Survivor'da elenen son isim oldu.
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