Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Özgür eleme potasına giden ilk isim oldu. Mavi ve kırmızı takım Survivor yeni bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için zorlu parkura çıktı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan gelişmeler...