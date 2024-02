Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Survivor All Star kadrosuna yedeklerden, Sema Aydemir, Hikmi Cem, Avatar Atakan dahil oldu. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu gecesinde ise iki takım günü kayıpsız kapatmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 10 Şubat 2024 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım...