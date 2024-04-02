Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Nisan Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçmesi beklenen dokunulmazlık oyununda, mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. İşte 2 Nisan 2024 Salı Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı...
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Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Aysu yarışmaya veda eden son isim olmuştu. Bu hafta ise adaya ve Survivor hayallerine veda edecek isim eleme düellosunun ardından netlik kazanacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 2 Nisan Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
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2 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.
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SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Poyraz oldu.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Hakan
Sercan
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28 MART 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da 4 isim adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunda son tura Aleyna ve Aysu kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Aysu, Survivor'da elenen son isim oldu