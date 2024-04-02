Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Aysu yarışmaya veda eden son isim olmuştu. Bu hafta ise adaya ve Survivor hayallerine veda edecek isim eleme düellosunun ardından netlik kazanacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 2 Nisan Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...