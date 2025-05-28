Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Elektronörofizyoloji Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Elektronörofizyoloji Bölümü İş İmkanları

        Elektronörofizyoloji Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Elektronörofizyoloji Bölümü İş İmkanları

        Elektronörofizyoloji, sağlık sektöründe önem kazanan dallardan biridir. Elektronörofizyoloji bölümü nedir diye soranlar için en basit haliyle, beyin işlevlerinin incelenmesinde rol oynayan bir sağlık alanı olduğunu söyleyebiliriz. Beynin, sinirlerin ve kasların elektriksel sinyallerini ölçmeye yarayan Elektronörofizyoloji bölümü eğitim süresi kaç yıl, Elektronörofizyoloji mezunları ne iş yapar ve Elektronörofizyoloji mezunları iş olanakları nelerdir gibi soruların yanıtlarını derledik. Sağlık sektörüne ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler için detaylar yazımızda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektronörofizyoloji Bölümü Nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elektronörofizyoloji Bölümü Nedir?

        Elektronörofizyoloji, sinir sisteminin elektriksel faaliyetlerini ölçer, kayıt altına alır ve elde ettiği bu verileri analiz eder. Elektronörofizyoloji bölümü nedir dediğimizde, özellikle beyin, omurilik ve sinir sistemi hastalıklarının teşhisi için kullanılabilecek teknolojik yöntemlerin detaylarının öğrencilere öğretildiği programdır. Bu programda beyin dalgalarının ölçülmesi, sinirsel iletim hızlarının değerlendirilmesi gibi işlemler yer alır. Beynin nasıl çalıştığı, sinir yollarının durumu, kasların sinirlerle olan iletişimi gibi alanlar araştırılırken bazı teknik yöntemler kullanılır. İşte kullanılan bu yöntemlerin tamamına Elektronörofizyolojik teknikler denir. Bu teknikler;

        REKLAM
        • - EEG (Elektroensefalografi)
        • - EMG (Elektromiyografi)
        • - PSG (Polisomnografi)
        • - EP (Uyarılmış Potansiyeller) şeklinde sıralanabilir.

        Elektronörofizyoloji bölümünde bu teknikleri uygulayabilecek uzmanlar yetiştirilir. Sağlık sektörü ve teknik bilgilere ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalı olan Elektronörofizyoloji bölümü eğitim süresi ve Elektronörofizyoloji bölümü dersleri merak ediliyor.

        Elektronörofizyoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Elektronörofizyoloji bölümü, Türkiye'de üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan bir ön lisans programdır. Eğitim süresi 2 yıl yani 4 yarı yıldır. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektronörofizyoloji Teknikeri unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar. Ayrıca, lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı aracılığı ile eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla tamamlayabilirler.

        Elektronörofizyoloji Bölümü Dersleri

        Elektronörofizyoloji öğrencileri, hem temel sağlık konuları hem de teknik bilgiler içeren bir planlama ile eğitim alırlar. Çünkü bu alan sağlık ile teknik uyguların kesiştiği bir bölümdür. Okulda okutulan başlıca Elektronörofizyoloji bölümü dersleri;

        REKLAM
        • - İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
        • - Nöroanatomi
        • - Temel Elektrik ve Elektronik
        • - EEG ve EMG Cihazları
        • - Nörolojik Hastalıklar
        • - Tıbbi Terminoloji
        • - İlk Yardım derleri şeklinde sıralanabilir.

        Görüldüğü gibi bu program hem teorik hem de uygulamalı pratik dersleri içinde barındırır. Amaç öğrencileri iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlamaktır. Bunun için Elektronörofizyoloji bölümünde zorunlu staj uygulaması da yer alır ve mezunlar, sahada çalışmaya hazır gelir.

        Elektronörofizyoloji Mezunları Ne İş Yapar?

        Eğitim programını başarıyla tamamlayan gençler, sektörde çalışmaya hak kazanır. Bunun beraberinde Elektronörofizyoloji mezunları ne iş yapar sorusu gelir. Mezuniyet ardından Elektronörofizyoloji teknisyeni veya Elektronörofizyoloji uzmanı unvanına sahip olanlar; sinir sistemiyle ilgili elektriksel verilerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve bu sonuçların doktorlara doğru bir şekilde sunulması görevini üstlenirler. Bunun için saydığımız teknik yöntemleri kullanırlar. Örnek vermek gerekirse, uyku bozukluklarının tanı sürecinde polisomnografi yani uyku testi yapılır. Elektronörofizyoloji teknisyenleri, bu testin her adımında aktif şekilde görev alırlar.

        Elektronörofizyoloji Mezunları Nerede Çalışır?

        Elektronörofizyoloji bölümü iş olanakları fazlasıyla geniştir. Sağlık sektörü ölmez ifadesine pek çoğumuz aşinayızdır. Sağlığa duyulan ihtiyaç hiçbir zaman azalmadığı için bu alandaki istihdam açığı da hiç bitmez. Elektronörofizyoloji mezunları nerede çalışır dediğimizde ise mezunlarının görev aldığı başlıca çalışma alanları şu şekilde;

        • - Devlet hastaneleri
        • - Üniversite hastaneleri
        • - Özel hastaneler
        • - Nöroloji klinikleri
        • - Uyku laboratuvarları
        • - Tıp fakültelerine bağlı araştırma merkezleri

        Elektronörofizyoloji Teknikerleri, saydığımız bu alanlarda görev yaparken; EEG Laboratuvarları, EMG Üniteleri, Uyku Laboratuvarları, Nörolojik Araştırma Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri gibi departmanlarda çalışırlar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Borsada bir manipülasyon operasyonu daha
        Borsada bir manipülasyon operasyonu daha
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Habertürk Anasayfa