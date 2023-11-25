Elektrik tellerine konan kuşları neden elektrik çarpmaz?

POTANSİYEL FARK BULUNAN İKİ AYRI ELEKTRİK TELİNE DOKUNURSA AKIMA UĞRAR

Yani bir telin üzerinde duran kuşların temas ettiği bölgeler arasında potansiyel fark bulunmaz. Bu nedenle vücutlarından da bir elektrik akımı geçmez ve bu durumdan zarar görmezler. Ancak bir kuş aralarında potansiyel fark bulunan iki ayrı elektrik teline de aynı anda temas ederse çarpılır.