Elektrik tellerine konan kuşları neden elektrik çarpmaz?
Elektrik tellerinde bulunan yüksek akım hem insan hem de hayvan hayatı için oldukça tehlikeli ve ölümcüldür. Elektrik tellerinde bulunan akımın insan vücuduna veya herhangi bir canlının vücuduna temas etmesi halinde şiddetli akıma maruz kalmak ölümle sonuçlanabilir. Peki, elektrik tellerinde gördüğümüz kuşlar nasıl oluyor da elektrik çarpmadan üzerinde durabiliyor?
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Bir elektrik akımının oluşması için potansiyel farka ihtiyaç vardır. Elektriksel akım potansiyel fark sayesinde elektronların hareket etmesiyle oluşur.
Elektronlar potansiyelin az olduğu noktadan (negatif kutuptan) çok olan noktaya (pozitif kutuba) doğru akış gösterir. Elektrik akımı bu elektron akışının tersi yönünde gözlemlenir.
- 2
TEK BİR ELEKTRİK TELİNDE POTANSİYEL FARK BULUNMAZ
Tıpkı suyun yüksek bir yerden aşağı akması gibi elektrik akımı da yüksek elektrik potansiyeli olan noktadan düşük elektrik potansiyeli olan noktaya yönelir. Kuşların bedeninden elektrik akımı geçebilmesi için kuşların arasındaki potansiyel fark iki noktaya aynı anda temas etmelidir.
- 3
POTANSİYEL FARK BULUNAN İKİ AYRI ELEKTRİK TELİNE DOKUNURSA AKIMA UĞRAR
Yani bir telin üzerinde duran kuşların temas ettiği bölgeler arasında potansiyel fark bulunmaz. Bu nedenle vücutlarından da bir elektrik akımı geçmez ve bu durumdan zarar görmezler. Ancak bir kuş aralarında potansiyel fark bulunan iki ayrı elektrik teline de aynı anda temas ederse çarpılır.
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- 4
HEM TOPRAĞA HEM ELEKTRİK TELİNE DOKUNURSA ÇARPILIR
Elektrik telleri aralarında bulunan potansiyel fark nedeniyle mesafeli kurulur. Benzer bir şekilde eğer bir kuş hem elektrik teline hem de toprağa aynı anda dokunursa tel ve toprak arasında potansiyel fark bulunduğu için kuş yine elektrik akımına maruz kalır ve çarpılır.
Kaynak: TÜBİTAK Bilim Genç