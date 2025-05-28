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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Elazığspor ve Vanspor PFDK'ya sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Elazığspor ve Vanspor PFDK'ya sevk edildi!

        2. Lig play-off 3. turunda yarıda kalan Elazığspor - Vanspor FK rövanş maçının disiplin sevkleri belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 00:10 Güncelleme: 28.05.2025 - 00:10
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        Elazığspor ve Vanspor PFDK'da!
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        Yaşanan olaylardan dolayı tatil edilen Elazığspor - Vanspor FK Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Disiplin Kuruluna sevkleri açıkladı.

        Hukuk Müşavirliği’nce 27.05.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarına göre Elazığspor; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, usulsüz seyirci alınması, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, talimatlara aykırı hareketler ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

        Yine Elazığspor’dan antrenör Özkan Güler ile futbolcu Kerem Şenyüz, Vanspor FK’dan ise antrenör Murat Yıldırım ile futbolcu Yusuf Abdioğlu saldırı eylemlerinden dolayı PFDK’ya sevk edildi.

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