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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi! - Futbol Haberleri

        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!

        2. Lig'de Kırmızı Grup'ta oynanan Elazığspor - Van Spor FK maçında yardımcı hakeme gelen yabancı madde nedeniyle önce maç durduruldu. Soyunma odasına giden hakem Ümit Öztürk, bir süre sonra maçı tatil etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 21:50 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:11
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        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
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        2. Lig Kırmızı Grup play-off rövanş maçında Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya geldi.

        İlk maç Van Spor'un 4-1 üstünlüğüyle sona ererken; Elazığspor maçı 1-0 önde götürürken müsabakanın 56. dakikasında, yardımcı hakeme gelen yabancı madde sebebiyle durduruldu. İki takımın oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gitti.

        MAÇ TATİL EDİLDİ

        Soyunma odasına giden hakem Ümit Öztürk, belli bir süre geçtikten sonra karşılaşmayı tatil etti. Maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

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        MAÇ NEDEN TATİL EDİLDİ?

        Müsabakanın 56. dakikasında tribünlerden atılan sert bir cisim, 2 numaralı yardımcı hakemin kafasına isabet etmiştir. İsabet eden bu cisim sonrasında 2 numaralı yardımcı hakemin kafasında bir kanama oluşmuş ve buna bağlı olarak baş dönmesi meydana gelmiştir. Gelen bilgiler doğrultusunda müsabakanın hakemi maçı durdurmuş, yardımcı hakemin kafasına baktıktan sonra kanamayı görmüş ve müsabakaya devam edemeyeceği kanısına varmıştır. Maç, müsabakanın hakemi tarafından tatil edilerek soyunma odasına girilmiştir.

        TALİMAT NE DİYOR?

        MADDE 19 – GÜVENLİK NEDENİYLE MÜSABAKALARIN TAMAMLANAMAMASI

        (1)

        a)

        b)

        Müsabaka hakemi;

        Müsabakanın, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, kavgaya veya saha olaylarına sebebiyet vermeleri ve bu eylemleri dolayısıyla müsabakanın oynanamaması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması,

        Seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması, hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.

        (2) Ayrıca, müsabaka hakemi kulüp yöneticilerinin, kendilerine yeşil zemin içinde veya dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı tatil ettiğini ilan edebilir.

        (3) Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.

        (4) Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-Off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez.

        (5) TFF Yönetim Kurulu, 1. ve 2. fıkralarda öngörülen tüm durumlarla ilgili olarak karar verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, Disiplin Müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulundurur.

        (6) TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.

        (7) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda ikinci kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanır.

        (8) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda üçüncü kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlara TFF Yönetim Kurulu tarafından o müsabaka ile ilgili olarak hükmen mağlubiyet kararı verilir. Ayrıca söz konusu takım disiplin kurulu kararıyla bulunduğu sezonda müsabakalardan ihraç edilerek, bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan takımlar müsabaka yapmaksızın hükmen galip sayılırlar. Disiplin Kurulu ayrıca bu durumda olan takımların takip eden sezonda da müsabakalardan ihracına karar verebilir. Alt lig bulunmaması halinde ilgili takımın bir sezon süresince ligden ihracına karar verilir.

        (9) Disiplin Kurulu’nun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.

        BATMAN PETROL SPOR FİNALDE!

        Öte yandan 2. Lig Beyaz Grup rövanş maçında Batman Petrol Spor, Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Batman temsilcisi, finale yükselen takım oldu.

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