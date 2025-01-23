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        Haberler Gündem HT Trend Elazığ'da giriş ve çıkışı olmayan yangın merdiveni tepki çekti

        Elazığ'da giriş ve çıkışı olmayan yangın merdiveni tepki çekti

        Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otelde önceki gün çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda yangın merdiveninin olup olmadığı tartışmaları devam ederken, Elazığ'da 5 katlı bir binaya dışarıdan monte edilmiş yangın merdiveni, görenleri hayrete düşürdü. Sadece görüntü olarak konulan merdivene hiçbir giriş ve çıkış bulunmuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:44 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:44
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        Hayrete düşüren yangın merdiveni!
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        Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otelde 21 Ocakta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı o felaket gecede yangın merdivenin olup olmadığı tartışmaları devam ederken, Elazığ’da faciaya davetiye çıkartan bir görüntü ortaya çıktı.

        "BU MERDİVENİ BİR ÇİZGİ FŞLMDE GÖRMÜŞ GİBİYİM"

        Elazığ merkez Üniversite Mahallesi Efe Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın yangın merdiveni ise görenleri hayrete düşürdü. Binanın dış cephesine monte edilen yangın merdivenine giriş ve çıkışların olmadığı görüldü.

        Duvarda adeta süs gibi duran merdiven, görenlerin tepkisini çekti. Bolu’daki kayak merkezinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen vatandaşlardan Baki Cengiz, ''Geriye kalanlarda baş sağlığı diliyorum. Bazı ihmalkarlık var. Devletin bunları göz önünde bulundurması lazım. Elazığ’daki bir binada bulunan yangın merdivenini görünce çok şaşırdım. Böyle bir merdivenin olması imkansız gibi bir şey. Bu merdiveni sanki çizgi filmlerde görmüş gibiyim. Ne girişi ne de çıkışı var. Binaya girmek istesen binaya giremiyorsun. Aşağı baksan düşeceksin, bir şey yok. Nereye gideceksin başka bir alternatifin yok. Bildiğiniz sade, düz, beton yığınlarının içerisinde demir direklerden başka bir şey ifade etmiyor” dedi.

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