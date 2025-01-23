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        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. 16 Ocak'ta başlayan tercihlerde işlemlerini tamamlayanlar EKPSS tercih sonuçlarını bekliyor. Tercih süreci 27 Ocak'ta sona erecek. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:25
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        • 1

          EKPSS tercih sonuçları merak ediliyor. Aldıkları eğitimleri kamu kurumlarında değerlendirmeyi hedefleyen engelli vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile 2025 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        • 2

          EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

          16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan EKPSS tercihleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

        • 3

          2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

          EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

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