EKPSS tercihleri için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2025 EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sürecinde sona gelindi. 16 Ocak'ta başlayan 2025 EKPSS tercihleri 27 Ocak Pazartesi bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 EKPSS tercih kılavuzu ile bu yıl engelli bireyler için yerleştirme yapılacak kadrolar, bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanlar belli olmuştu. Peki, EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kadro dağılımı nasıl? İşte 2025 EKPSS tercih ekranı ÖSYM AİS…
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Geçtiğimiz yıl düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adayların tercih sürecinde sona gelindi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre 2025 EKPSS tercihleri bugün sona erecek. Henüz tercih listelerini tamamlamamış olan adaylar, 27 Ocak saat 23.59’a kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler. Peki, EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kadro dağılımı nasıl? İşte 2025 EKPSS tercih ekranı ve kılavuzu hakkında detaylar…
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2025 EKPSS TERCİHLERİ SONA ERİYOR!
2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 EKPSS tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre 2025 EKPSS tercihleri, bugün sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini 27 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
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2025 EKPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, aşağıda yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.
Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
EKPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ
Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.
Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.
Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.
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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM’nin resmi takvimine göre belirlenecek. Tercih süreci tamamlandıktan sonra sonuçların genellikle birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.
ÖSYM, sonuçları duyuracağı tarihi resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla ilan edecek. Adayların bu kanalları düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.
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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
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