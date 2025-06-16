Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ekin Uzunlar: Volkan Konak ile birlikte ağlardık - Magazin haberleri

        Ekin Uzunlar: Volkan Konak ile birlikte ağlardık

        Ekin Uzunlar, 31 Mart'ta hayatını kaybeden meslektaşı Volkan Konak hakkında konuştu. Konak ile ağabey - kardeş ilişkilerinin olduğunu söyleyen Uzunlar; "Biz toplanıp, şarkılar söyler, birlikte ağlardık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 08:58 Güncelleme: 16.06.2025 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Birlikte ağlardık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ekin Uzunlar, sözleri Timur Taşçı'ya müziği Halil Yılmaz'a ait olan 'Aldılar Hevesimi' adlı yeni şarkısını yayımladı. Klibin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi.

        Ekin Uzunlar; "Yaza güzel bir giriş yaptık. Şarkımız çok beğenildi. Tam bir yaz şarkısı oldu, tam bir Ekin Uzunlar şarkısı diyebilirim" dedi.

        Ekin Uzunlar
        Ekin Uzunlar

        Bu yaz ilk kez 13 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek olan Uzunlar, klip çekimlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        31 Mart'ta Kıbrıs'taki konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak ile ilgili konuşan Ekin Uzunlar, meslektaşı ile ağabey - kardeş ilişkilerinin olduğunu söyledi.

        Volkan Konak
        Volkan Konak

        "VOLKAN AĞABEY BENİMLE, ŞARKILARIYLA YAŞIYOR"

        Konak'ın müzikal olarak açtığı yoldan ilerlediğini söyleyen Uzunlar, "Volkan Konak'ı her sahnemizde şarkılarıyla anıyoruz. Volkan ağabey benimle, şarkılarıyla yaşıyor. Biz toplanıp kemençe çalıp, şarkılar söyler, birlikte ağlardık. Biz Volkan Konak'ı türkülerle yaşatacağız. Sonra da öteki dünyada ağabeyimle buluşacağım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ekin Uzunlar
        #volkan konak

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 4 ölü, 6 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 4 ölü, 6 yaralı
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Habertürk Anasayfa