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        Haberler Magazin Ekin Uzunlar: Mahsun ağabeyin kendine göre haklılığı olabilir - Magazin haberleri

        Ekin Uzunlar: Mahsun ağabeyin kendine göre haklılığı olabilir

        Ekin Uzunlar, Mahsun Kırmızıgül'ün "Parayı veren herkes, Harbiye'de konser verebilir. Sıradan bir yer" şeklindeki sözleri hakkında konuştu; "Mahsun ağabeyin dediğinin kendine göre haklılığı olabilir"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 18:06 Güncelleme: 23.06.2025 - 18:06
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        "Kendine göre haklılığı olabilir"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ekin Uzunlar, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uzunlar; "Biraz turluyoruz, hava alıyoruz. 13 Temmuz'da Harbiye konserimiz var. O yüzden şimdilerde onun çalışmaları da var. İlk kez Harbiye'de konser yapacağım. Orası benim hayalimdi. Sahnenin devi olmak istiyorum" dedi.

        Ekin Uzunlar'a, Mahsun Kırmızıgül'ün; "Parayı veren herkes, Harbiye'de konser verebilir. Sıradan bir yer" şeklindeki açıklamaları hakkındaki düşüncelerinin soruldu.

        "Harbiye'nin hiçbir özelliği kalmadı"
        "Harbiye'nin hiçbir özelliği kalmadı"

        Ekin Uzunlar, konuyla ilgili olarak; "Mahsun ağabeyin dediğinin kendine göre haklılığı olabilir. Harbiye'ye vereceğiniz bir miktar ucuz bir miktar da değil. Bu bileti satabileceğini düşünen bir sanatçı zaten bu yükün altına girer. 5 bine yakın seyirci geliyor oraya. Orası her zaman vitrindir. Harbiye'de gün de bulunmuyor bir de öyle bir şey var" ifadelerini kullandı.

        "DÜŞTÜN MÜ TUTUP KALDIRACAK BİRİSİ LÂZIM"

        Özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan Ekin Uzunlar; "Benim ilişkim sallantılı ama güzel gidiyor. İkinci dünya savaşı... İnanılmaz, dışarıdan el ele tutuşup yürüyen bir çift gibi değil. Karadeniz ilişkileri çok önemlidir. Sevgi bizim için çok önemlidir ama ilişkiyi canlı tutmak için bol bol tartışın arkadaşlar. Bunlar bilimsel. Finalde 'Tamam hayatım' diyorsun" diye konuştu.

        Evcimen ve hanımcı olduğunu söyleyen Ekin Uzunlar; "Ben her zaman kadın tarafını tutarım. Anneye de düşkünümdür. Eline takıp, alışveriş yaptığın ve yemekler yediğin gibi birisi değil; arkadaş olabilen, düştün mü tutup kaldıracak birisi lazımdır. Karadeniz erkekleri o yüzden başarılıdır, kadınları sağlamdır, en büyük destekçidir. Evlilik düşünmedik hiç ama belki seneye olur bilemedim. Sevdiğim kadın belli, orada... Bakalım ne zaman doğru zamansa o zaman evleniriz. Evlenmek çok kolay, ben daha çok iş düşünüyorum. 'Evleneceğim' dediğin zaman yarın çık yap nikâhı evlen" ifadelerini kullandı.

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        #Ekin Uzunlar
        #Mahsun Kırmızıgül

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