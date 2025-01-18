Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        51
        Fenerbahçe
        FB
        42
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        36
        Göztepe
        GÖZ
        31
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Beşiktaş
        BJK
        30
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Trabzonspor
        TS
        22
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Almanya Eintracht Frankfurt: 2 - Borussia Dortmund: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Eintracht Frankfurt: 2 - Borussia Dortmund: 0 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 2-0 yenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 00:42 Güncelleme: 18.01.2025 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nuri Şahinli Dortmund'un kabusu sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Bundesliga 18. hafta maçında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

        Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hugo Ekitike, 90+2. dakikada ise Oscar Hojlund kaydetti.

        Alınan bu sonucun ardından Frankfurt puanını 36'ya çıkardı. Dortmund ise 25 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Werder Bremen ile oynayacak. Frankfurt ise Hoffenheim ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkes onaylandı
        Gazze'de ateşkes onaylandı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Sinir krizi geçirip, balkonunu ateşe verdi
        Sinir krizi geçirip, balkonunu ateşe verdi
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Otomobilin çarptığı motosikletli kurye öldü
        Otomobilin çarptığı motosikletli kurye öldü
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 tutuklama
        8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 tutuklama
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Sevgilisini ve annesini vurdu!
        Sevgilisini ve annesini vurdu!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa