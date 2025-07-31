Eski tip sürücü belgeleri için tanınan yenileme süresi bir kez daha uzatıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu. Peki, ehliyet yenileme işlemlerinde yeni son tarih ne zaman, süre ne kadar uzatıldı? Ehliyet belgesini yenilemeyenleri hangi cezalar bekliyor? İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla ilgili tüm detaylar haberimizde…