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        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti ve yenilememe cezası ne kadar? Ehliyet yenileyecekler dikkat!

        Son tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme için son gün ne zaman?

        Sürücü belgelerini yenilemeyenler için zaman daralıyor. 1 Ocak 2016 öncesinde alınmış eski tip ehliyetlerin geçerliliği, belirlenen tarihten sonra tamamen sona erecek. Şu anda sadece 15 TL'lik ücretle gerçekleştirilebilen yenileme işlemleri, son başvuru tarihinin kaçırılması halinde araç sahiplerine 7 bin TL'yi aşan bir maliyet çıkaracak. Peki, bu kritik sürecin son günü ne zaman? Ehliyet yenileme adımları ve dikkat edilmesi gerekenler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 22:59 Güncelleme: 08.07.2025 - 00:27
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        • 1

          Ehliyet yenilemede süre bir kez daha uzatıldı. İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyen milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren kararı duyurdu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başvuru yoğunluğu nedeniyle sürenin yeniden uzatıldığı belirtildi. 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni ücret tarifesi ve yenileme yapılmaması durumunda uygulanacak cezalar da netleşti. İşte ehliyet yenileme süreciyle ilgili tüm detaylar...

        • 2

          EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

          Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

        • 3

          EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

          Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

          Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

          Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

          Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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