Ehliyet yenileme için son 8 gün! Ehliyet yenilenmezse ne olur, cezası nedir?
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 8 gün sonra sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetler geçerliliğini yitirecek. Temmuz ayında yalnızca 15 TL olan yenileme ücreti, Ağustos itibarıyla 7 bin TL'ye kadar çıkacak. Bu nedenle, ehliyetini henüz yenilemeyen vatandaşların bir an önce başvuru yapmaları büyük önem taşıyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi için hangi belgeler gerekli? İşte güncel bilgiler ve başvuru süreciyle ilgili detaylar…
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1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürede sona yaklaşılırken, sürücüler için kritik dönemece girildi. Yenileme işlemlerini henüz gerçekleştirmeyen vatandaşların, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf gibi gerekli belgeleri hazırlayıp 15 TL’lik yenileme ücretini ödemeleri gerekiyor. Aksi halde, Ağustos ayı itibarıyla bu ücretin yaklaşık 7 bin TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. İşte ehliyetini yenilemek isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılar ve güncel gelişmeler…
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EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
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EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
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EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
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