Ehliyet yenileme 7 bin TL'ye çıkıyor! Ehliyet yenileme için son gün ne zaman, ehliyet yenilenmezse ne olur?
Ehliyetlerini henüz yenilemeyen araç sahipleri için geri sayım başladı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin belirlenen tarihe kadar yenilenmemesi durumunda geçerliliği tamamen sona erecek. Şu an için sadece 15 TL gibi düşük bir bedelle yapılabilen bu işlem, son başvuru tarihinin kaçırılması halinde 7 bin 438 TL'lik bir ücretle yapılmak zorunda kalınacak. Peki, bu önemli sürecin son başvuru tarihi ne zaman? İşte ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili merak edilen tarih, başvuru adımları ve dikkat edilmesi gereken kritik detaylar...
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Eski tip ehliyet sahipleri için zaman daralıyor. 1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen sürücü belgelerinin belirlenen süre içerisinde yenilenmemesi halinde geçersiz sayılacak. Yenileme işlemini hâlâ gerçekleştirmeyen sürücüler için kritik son aşamaya gelinirken, yeni tip ehliyet almak isteyenlerin şu an için yalnızca 15 TL ödeme yapması yeterli ancak bu tutar, Ağustos ayı itibarıyla 7 bin 438 TL’ye kadar yükselecek. Peki, eski ehliyetler hangi tarihe kadar geçerli olacak? Ehliyet yenileme işlemi nasıl ve nereden yapılır, hangi evraklar isteniyor? İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken güncel bilgiler ve önemli uyarılar...
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EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
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EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
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EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
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