CB ERDOĞAN: BORÇLARIN CEZALARI SİLİNİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından “Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimiz için hayata geçiriyoruz. 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. (Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz” açıklamalarında bulundu.
Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.