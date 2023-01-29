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Ehliyet affı ne zaman çıkacak, son durum nedir? 2023 Ehliyet affı kimleri kapsıyor ve kimler faydalanabilecek? Ehliyet affı haberleri

Ehliyet affı ne zaman çıkacak, son durum nedir? 2023 Ehliyet affı gelişmeleri

Ehliyet affına ilişkin güncel durum gündemden düşmüyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar en çok; Ehliyet affı ne zaman çıkacak, son durum nedir ve gelişme var mı sorularının cevaplarına dair araştırmalar yapıyor. İşte, ehliyet affı hakkındaki son bilgiler...

Giriş: 29.01.2023 - 17:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni yıla girmemizle birlikte hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de ehliyet affı oldu. Söz konusu aftan yararlanmak isteyen binlerce vatandaşımız; ehliyet affı ne zaman çıkacak ve son durum nedir aramaları yapıyor. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...

  • EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

    2023 yılı ile ilgli hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan ehliyet affı ile ilgili son olarak gözler TBMM'ye çevrilmişti ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

    Söz konusu afla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

  • CB ERDOĞAN: BORÇLARIN CEZALARI SİLİNİYOR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından “Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimiz için hayata geçiriyoruz. 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. (Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

    Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. 

  • EHLİYET AFFI KAPSAMI

    MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istemişti. 

  • CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa’da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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