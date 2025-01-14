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        Haberler Bilgi Ekonomi Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) için gong çaldı, firma kaç lot dağıttı, BIST kodu ve fon kullanımı nedir?

        Egeyapı Avrupa GYO için gong çaldı!

        Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için gong bugün çaldı ve firma borsada işlem görmeye başladı. 300 binden fazla yatırımcının katıldığı halka arzda 61 milyon 200 bin lot dağıtıldı. Firma borsaya açılmasıyla elde edeceği fonun yüzde 45'lik kısmını Modernyaka projesinin finansmanı için kullanacak. İşte, Egeyapı Avrupa GYO halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:59
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        • 1

          Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için gong çaldı! Toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtan firmanın halka arzına 300 binden fazla yatırımcı katıldı ve yatırımcıların beklediği gibi borsada işleme açıldı. İşte, Egeyapı Avrupa GYO halka arz sonuçları ve diğer detaylar...

        • 2

          EGEYAPI AVRUPA GYO İÇİN GONG ÇALDI!

          Firma bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başladı.

        • 3

          EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Firma toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıttı. Kişi başına 1590 TL değerinde 106 lot düştü. Halka arza toplamda 348 bin 119 kişi katıldı.

        • 4

          EGEYAPI AVRUPA GYO HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 15 TL olarak belirlendi.

        • 5

          EGEYAPI AVRUPA GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma, 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        • 6

          EGEYAPI AVRUPA GYO FON KULLANIMI

          Yüzde 45 Modernyaka projesinin finansmanı.

          Yüzde 40 Kekliktepe projesinin finansmanı.

          Yüzde 10 Diğer projelerin finansmanı.

          Yüzde 5 Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanı.

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