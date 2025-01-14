Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için gong çaldı! Toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtan firmanın halka arzına 300 binden fazla yatırımcı katıldı ve yatırımcıların beklediği gibi borsada işleme açıldı. İşte, Egeyapı Avrupa GYO halka arz sonuçları ve diğer detaylar...