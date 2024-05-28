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        Haberler Yemek Yapma Efsane sokak lezzeti ıslak hamburger artık mutfağınızda: Evde pratik ve kolay ıslak hamburger nasıl yapılır?

        Efsane sokak lezzeti ıslak hamburger artık mutfağınızda: Evde pratik ve kolay ıslak hamburger nasıl yapılır?

        İstanbul'un sokak lezzetlerinden biri olan ve herkesin favorisi haline gelen ıslak hamburgeri artık evinizde de kolayca yapabilirsiniz. İşte, evde yapabileceğiniz ıslak hamburger tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:40
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        • 1

          Sokak lezzetlerinin baş tacı olan ıslak hamburgeri evde yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Hem pratik hem de lezzetli bir tarifle, dışarıda yemeye alıştığınız o nefis ıslak hamburgerleri artık mutfağınızda hazırlayabilirsiniz. İşte detaylar!

        • 2

          MALZEMELER

          500 gram kıyma

          1 yumurta

          1 soğan

          1 tutam maydanoz

          Tuz

          Karabiber

          Galeta unu

          Hamburger ekmeği

          SOSU İÇİN;

          5 domates

          3 diş sarımsak

          3 çorba kaşığı ketçap

          1 çorba kaşığı salça

          Sıvıyağ Tuz

          Karabiber

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Hamburger köftesi için karıştırma kabına 500 gr. kıymayı koyup, üzerine 1 adet yumurta 1 adet rendelenmiş soğan, 1 tutam ince kesilmiş maydanoz, tuz, karabiber ve 2 avuç galeta unu ilave edip köfteyi yoğurun.

        • 4

          Hamburger köftesi şeklinde şekiller verin. Tavaya hamburger köfteleri koyup pişirin.

        • 5

          Sosu için 5 adet domatesi küp olarak kesin, üzerine 3 diş sarımsak 2 kaşık ketçap, 1 çorba kaşığı domates salçası, tuz ve karabiber ilave edip, sosu parçalayıcıdan geçirin. Tavaya sıvıyağı alın ve ısıtın. Ardından domatesli sosu ilave edin ve kaynamaya bırakın.

        • 6

          Hamburger ekmeklerini ortadan kesin. Hamburger ekmeklerini domatesli sosa batırın. Ekmeklerin içine köfteleri koyun.

        • 7

          Köfteleri pişirdiğiniz tavaya bir fırın kağıdını iyice ıslatarak koyun, hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine yerleştirin, kapağını kapatın ve altı kısık ateşte ekmek iyice yumuşayana ve ıslanan kadar birkaç dakika bekletin ve sonra servis edin. Afiyet olsun!

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