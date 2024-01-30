'Efsane'nin galası Çorum'da yapıldı
'Efsane'nin ilk galası filmin çekildiği Çorum'da gerçekleştirildi. Galaya katılan filmin başrol oyuncusu Ahmet Kural, duygularını; "Çorum'un doğa harikası, tarihi hepsini filmde göreceğiz" şeklinde dile getirdi. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, galada yaptığı konuşmada; "Filmin ekibini şehrimizde ağırlıyoruz. Yazın çok güzel çekimler yapıldı. Şehrimizde büyük bir heyecan uyandırdı" dedi
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Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Efsane'nin ilk galası filmin çekildiği Çorum'da yapıldı.
Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural ve Burcu Gönder'in başrollerini paylaştığı film, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını beyazperdeye komedi türünde yansıtacak.
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Ahmet Kural, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt ve Tuana Tezsay'ın katıldığı galada, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, şunları söyledi; "Filmin ekibini şehrimizde ağırlıyoruz. Yazın çok güzel çekimler yapıldı. Şehrimizde büyük bir heyecan uyandırdı. Özellikle yapımcı Aytaç Medya ve Zirve Yapım’a şehrimizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz dünyanın merkezi Çorum, birçok güzelliği bünyesinde barındırıyor. Senaryo gereği de çok eskiye giden bir tarihten başlaması gerekiyor. Bu anlamda Çorum senaryoya çok destek veriyor. Ben tüm Çorumlu hemşerilerim adına bütün oyuncu arkadaşlarıma yapımcımıza yönetmenimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Tabi asıl filmimiz 2 Şubat'ta vizyona giriyor. İlk galası Çorum'da yapılıyor. Bu anlamamda da ilk gala Çorum’da yapıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum Gülmeye hazırız. Şehrimiz gülümseten bir şehir. Bu ekip Türkiye’yi yıllardır güldürüyor. Film Çorum'da geçtiği için tüm dünyadaki Çorumlu hemşerilerimi filme sahip çıkmaya davet ediyorum. Dünyanın her tarafında Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'a ne kadar Çorumlu varsa filmi izlemeye davet ediyorum” diyerek Efsane ekibine teşekkür etti.
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Filmde, 'Özgür' ve 'Sadık' adında ikiz kardeşleri canlandıran Ahmet Kural, duygularını şöyle dile getirdi; "Çorum’da olduğum ve burada çekimleri yaptığımız için çok mutluyuz. Aramızda olmayan oyuncu arkadaşlarımız adına da çok teşekkür ederim, hepsinin selamı var. İnşallah bol bol gülersiniz. Biraz klişe olacak ama biz çok güldük eğlendik. Çorum'un doğa harikası, tarihi hepsini filmde göreceğiz."
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'Efsane'nin diğer başrol oyuncuları işe şunları söyledi;
Cemile Canyurt; "İlk defa bu film için Çorum'a geldim. İyi ki de gelmişim."
Sadi Celil Cengiz; "Filmin dünya prömiyerini dünyanın merkezi Çorum’da yapıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bende toprak sayılırım Samsunluyum."
Tuana Tezsay; "Çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Herkes umarım bu akşam buradan gülmüş ve eğlenmiş olarak ayrılır."
Elif Ongan; "Bizi çok iyi ağırladınız. Şahane bir şehir Çorum. Umarım çok güler ve çok eğlenirsiniz."
'Efsane'nin yapım şirketi Aytaç Medya’nın genel müdürü Ediz Kentkuran; "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler Çorum’da bu film çekmeye karara verdiğimiz zaman gerçekten Çorum’un bu kadar misafir perver olacağını düşünmemiştik ve bilmiyorduk. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük. O yüzden biz ilk galamızı burada yapalım, filmimizi ilk defa sizlere izleyelim istedik. Bizde elimizden geldiği kadar Çorum'un şivesini, Çorum’un doğasını, Çorum’un insanını göstermeye çalıştık. Bunla alakalı da umarım başarılı olmuşuzdur. Umarım bu film seri olur da her sene gelir, sizlerle birlikte film yaparız. Bu film sizlerin filmi filmimize sahip çıkalım" diyerek Çorumlulara teşekkür etti.