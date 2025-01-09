TV'de ilk kez! Efsane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Efsane filmi nerede çekildi?
Efsane filmi 9 Ocak Perşembe akşamı TV'de ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği film, 2024 yılı vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Efsane filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, "Efsane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Efsane filmine ilişkin tüm detaylar...
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Başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Cemile Canyurt'un paylaştığı Efsane filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmin çekimleri Çorum'da gerçekleşti. 'Efsane' filminde Çorum’un eşsiz doğası ve tarihi mekanlarında 7 bin yıllık yoğurdun sırrı çözülmeye çalışılıyor. Peki, "Efsane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Efsane filmi konusu ve oyuncuları...
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'EFSANE' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesle aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.
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EFSANE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural-Sadık/Özgür
Cengiz Bozkurt-Faruk
Cemile Canyurt-Aynur
Serdar Gökhan-Dede
Şinasi Yurtsever-Kasap Şevket
Ayhan Taş-Tamirci
Sadi Celil Cengiz-Hamamcı
Elif Ongan-Öznur
Devrim Saltoğlu-İmam
Burcu Gönder-Banu
Tuana Tezsay-Sevim
Ferhan Vural-Evsiz
Rojhat Özsoy-Umut
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EFSANE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Efsane filmi Çorum’da çekildi. Filmin çekimleri için Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde özel alanlar kuruldu.