Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün gündeme dair sorularını yanıtladı.

İşte Ala'nın açıklamalarından satırbaşları:

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İSRAİL'İN ŞAM'A SALDIRISI

Bu saldırının temel amacı buralarda hassas hedeflere, kalbine saldırdı. Arka planına bakmak lazım. Burada bir amacı var. Suriye'yi ve etrafındaki ülkeleri itibarsızlaştırma hedefi. Şu anda Şam konuşuluyor Gazze konuşulmuyor. Gazze görüşmeleri yine akamete uğradı. Yine sonuç alınacakken Şam'a saldırdı. İsrail ilk kurulduğunda toprakların yüzde 6'ına şuan ise yüzde 80'nine sahip. Batı Şeria'da yaptıklarını Gazze'de yapmaya başladı. İsrail'in bölgede orta ve uzun vadeli projeleri var. İstikrarsızlaştır, işgal et ve ilhak et projesi uyguluyor. Netanyahu hükümeti şiddet kullanmada aceleci davranıyor.

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Burada içerdeki sıkışıklığını ortadan kaldırmak için dışarıya saldırıyor. Diplomatik çukur kazıyor. İşbaşındaki hükümet radikal bir hükümet. Uzun zamandır aynı şeyleri yapıyor. Sürekli saldırı olmayacağını bilmeyen yönetim olamaz. İran'la da görüşmeler yapılıyordu. Gazze konusunda anlaşma oldu olacak derken, Netanyahu Gazze anlaşması istemiyor. Sürekli çatışma ile yürütülemez bir ülkenin varlığı. Uluslararası sistemin de değişime ihtiyacı var.

15 TEMMUZ FETÖ DARBE GİRİŞİMİ Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti'ye ve bütün bir sisteme karşı harekete geçmelerinin miladı da "one minute'dir. One Minute'den sonra o yıl içerisinde o ihanet şebekesi hemen dosya açıyor, deliller uyduruyor, uydurulmuş delilleri biriktirmeye başlıyor sayın Cumhurbaşkanımızı da tam hedefe koyarak. Bu da nasıl içerde bir maşa olduklarını nasıl dışarıdan kontrol edildiklerini ortaya koyuyor. Dışardan da kimin yönettiğini ortaya koyuyor. One Minute'den sonra harekete geçmeleri fotoğrafı ortaya koyuyor. 7 Şubat'ta MİT operasyonuna geçti bu FETÖ'cüler. MİT'i çökertmeye çalıştılar. Ve daha sonraki gelişmeleri biliyoruz. Gezi olaylarında, 6-8 Ekim olaylarında içeriden nasıl bir ihanet içerisinde hareket ettiklerini gördük. Daha sonra 17-25 yargı ve emniyetin içerisine yuvalanmış bu ihanet şebekesinin elemanlarının nasıl seçilmiş hükümete karşı darbe planı ve girişiminde bulunduğunu hep beraber yaşadık. "TÜRKİYE SURİYELİLEŞTİRİLMEK İSTENDİ" Bu 15 Temmuz'un ihanet şebekesinin aslında başından beri 15 Temmuz'un da nihai hedefinin Türkiye'nin tam anlamıyla Suriye'ye çevirmek olduğunu gördük. O dönemin Suriye'sine. Savaş demek, kargaşa demek, devleti çökertmek demek. Bu başarılı olsaydı Allah muhafaza şimdi böyle ihanet şebekesinin yönetimine Türkiye razı olur mu? Ama yönetimi ele geçirselerdi, iç savaş, kalkışma alın size Suriye. Çünkü buna tahammül edemezdi bu millet. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu dönüm noktası oldu. Ve milletimiz güvendiği için liderine, iradesinin arkasında durdu ve sokağa çıktı. Ve milletimiz güvendiği için liderine iradesinin arkasında durdu ve sokağa çıktı. Orada milletimiz durdu, lider önlerinde durdu, dirayetini ortaya koydu. Onlar milletimizi sokakta bombaladılar. TBMM devletin kalbidir milletin kalbidir. Sistemin kalbini bombaladılar. Diğer tarafta da külliyeyi de bombaladılar. Ama sonuç alamadılar. Milletin o çağrıyı dinlemesi her şeyi değiştirdi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimizi hürmetle anıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ Daha önceki süreçlerde ve şimdi arada ne fark var, güvende bir artış var mı? Biz bir meseleyi ele alırken vatandaşlarımızın değerlendirmelerini her zaman masanın ortasına koymuşuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tavrı vardır. Bir Hak ne diyor" Halk ne diyor". İkisine de bakar. İçeride biz araştırmamızı yaptık. Silahların bırakılmasının başladığı günden bu yana yüzde 75.9 'u vatandaşların süreci destekliyor. Siyasetinde çok az kısmı hariç onlarda destekliyorlar. Burada aktif olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti bir işbirliği içerisinde meseleyi ele alıyor. Ama diğer partilerde destek verici açıklamalar yapıyor. Eskiden 90'larda bir kaç girişim oldu. Acaba çözülebilir mi diye. AK Parti'nin bu hareketinden önce o dönemde Türkiye'nin içindeki durum neydi dünyadaki durum neydi. Ve bölgedeki durum neydi. Eskiden Türkiye'de bu iklim oluşmuyordu. Günümüzde Irak'ta bizim askeri üssümüz varlığımız var. Suriye'de Esad Rejimi çöktü yerine Türkiye'nin duruşu Türkiye'nin diplomatik başarısı olarak görülen bir iktidar iş başında. Ve yine kuzey Suriye'de Türküye ordusu, TSK orada konuşlanmış duurmda ve huzura güvenliğe, barışa katkıda bulunuyor. Arada dış politika tarafından bir fark var. Biz önceden terörler mücadeleyi Türkiye içerisinde yürütürdük. Kalıcı askeri varlığımız yoktu. İçeride savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılarla Türkiye çok farklı bir yere geldi. Biz bu İHA ve SİHA'ları bize satmazlardı. Kiraladıkları zamanda Türkiye'ye bozulurdu tamir yapmaya gelmezlerdi.

Terörle mücadeyi Suriye'de ve Irak'ta yapıyoruz. Biz siyasi otobanlar yaptık. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın dışına çıkardık. Artık irade idareye tam hakim. Hak ve özgürlükler için adım attık. Temel hak ve özgürlükler pazar konusu olamaz. Terör bittiği zaman bunun herkese faydası olacak. Türkiye tuzakları yok etti. Ve şimdiye kadar şehitlerimizi hürmetle anıyorum. Bu süreçte milletimiz olan biteni anlıyor.Çok uzatmadan nihayete ermesi için çalışıyoruz. KOMİSYON SÜRECİ Komisyon çalışmalarına sayın Meclis Başkanımız başladı. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerinin üyelerinden muhtemelen grubu bulunmayan siyasi partilerinde onları kendileri değerlendirecek. Olabildiğince hem temsil kabiliyeti yüksek olsun hem de çalışabilir sayıda olsun. önümüzdeki 10-15 gün içinde bu komisyonun hayata geçmiş olur diye düşünüyorum. Silah bırakma süreci işlemlerine odaklanacak.