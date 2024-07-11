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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Edirne'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında bulunan Ömeroba köyünde orman yangını çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken alevlere müdahale eden bazı itfaiye erleri de yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:09
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          Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor.

          Dün 7 ilde çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken bugün de Edirne'den yangın haberi geldi.

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          Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında bulunan Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. 

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          Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

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          Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

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          Ömeroba köyü ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek oluyor.

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          Vatandaşlar, anız alanlarını traktör ile sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

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          İTFAİYE ERLERİ YARALANDI

          Bu arada alevlere müdahale eden bazı itfaiye erleri yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

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          Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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        7 ilde orman ve örtü yangını
        7 ilde orman ve örtü yangını
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