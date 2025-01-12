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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı | Son dakika haberleri

        Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı

        Edirne Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:39 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:39
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        Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
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        Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarına işaret edildi.

        Açıklamada, trafik seyir ve can güvenliği için bugünden itibaren bir sonraki duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyeceği kaydedildi.

        Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Edirne'de hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 7 ve en yüksek 5 derecede olması bekleniyor. Kar yağışının hafta ortasına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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