Edin Dzeko: Kenara atılacak bir futbolcu değilim

Fenerbahçe'den ayrılacak İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

39 yaşındaki golcü, yaşıyla ilgili spekülasyonlara cevap vererek, "Yaşın önemi yok. Ben kenara atılacak bir futbolcu değilim.'' ifadelerini kullandı.

''BİRBİRİMİZE YARDIM EDECEĞİZ''

Bosna Hersekli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda yaptığı gibi, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulübün büyümesine yardımcı olmak için Fiorentina'dayım. Fiorentina'nın beni istediğini duyduğumda hemen 'Evet' dedim. Hedeflerimiz var ve Konferans Ligi de bunlardan biri. Bu turnuvayı önemsiyorum. Bence bir takımda her zaman genç oyuncular ve deneyimli oyuncular olmalı. Birbirimize yardım edeceğiz."