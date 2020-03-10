10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. son bölümde Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir. Peki EDHO 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO 159. son bölüm özeti...
EDHO 160. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.
EDHO 159. SON BÖLÜM ÖZETİ
Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir. Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir.
Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.
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