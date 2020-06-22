"BEN İSTEDİĞİMİ KOYUYORUM"

Ben istediğimi koyuyorum. Beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor açıkçası. Ben yorumlara kapalıyım. Bu benim hayatım, o yorumların içinde yaşayamam. İyi ya da kötü hiçbir yorumu görmüyorum ve kabul etmiyorum.