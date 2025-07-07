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        Haberler Magazin Ecem Öz'ün deniz keyfi - Magazin haberleri

        Ecem Öz'ün deniz keyfi

        Ecem Öz, arkadaşlarıyla birlikte sezonu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen oyuncu, denizin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:43
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Ecem Öz, Bodrum Yalıkavak'taki bir otelin plajındaydı.

        Ecem Öz, şezlongda güneş kremi sürdükten sonra bir kız arkadaşı ile serinlemek için denize girdi.

        Keyfinin yerinde olduğu görülen Ecem Öz, bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek üzere iskeleye çıktı.

        O sırada kendisine atılan bir voleybol topuna karşılık veren Ecem Öz, daha sonra şezlonguna dönüp güneşlenmeye devam etti.

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        #Ecem Öz

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