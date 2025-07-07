Ecem Öz'ün deniz keyfi
Ecem Öz, arkadaşlarıyla birlikte sezonu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen oyuncu, denizin keyfini çıkardı
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Ecem Öz, Bodrum Yalıkavak'taki bir otelin plajındaydı.
Ecem Öz, şezlongda güneş kremi sürdükten sonra bir kız arkadaşı ile serinlemek için denize girdi.
Keyfinin yerinde olduğu görülen Ecem Öz, bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek üzere iskeleye çıktı.
O sırada kendisine atılan bir voleybol topuna karşılık veren Ecem Öz, daha sonra şezlonguna dönüp güneşlenmeye devam etti.