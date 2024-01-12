Ece Sükan: Türkan Şoray kurallarım yok

"ASLA YAPMAM' DEDİĞİM BİR ŞEY YOK"



2024 yılı için yeni radikal kararlar alıp, almadığı sorulan Ece Sükan, "Radikal kararlar' demeyelim ama 'Uyku düzenimi daha iyi yapacağım, şunu daha planlı yapacağım, birkaç kursa gideceğim' gibi kişisel kararlarım var. Yeni yılda 'Asla şunu yapmam' dediğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.