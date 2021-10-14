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Ece Seçkin: Çocuk reyonundan giyiniyorum! - Magazin haberleri

Ece Seçkin: Çocuk reyonundan giyiniyorum!

Pembe elbisesi ile kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, "Çocuk reyonundan giyiniyorum" ifadelerini kullandı

14.10.2021 - 11:18 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Popçu Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini geçtiğimiz hafta gerçekleştirmişti. Terlemez ile hayatını birleştiren Seçkin, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • "ÇOCUK REYONUNDAN GİYİNİYORUM"

    Düğününden sonra hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini İzmir konserinin ardından hayranına armağan eden Ece Seçkin, pembe elbisesi ile poz verdi. Objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, samimi bir itirafta da bulundu. Seçkin, "Evet, doğru. Çocuk reyonundan giyiniyorum." ifadelerini kullandı.

  • "HAYATIMIN AŞKIYLA SONSUZLUĞA İMZA ATTIK"

    Ece Seçkin, düğün öncesi, "Normal şartlarda kaosa ve kalabalığa alışığım. Çok rahat olurum diye düşünüyordum ama gerçekten bu heyecan hiçbir şeye benzemiyormuş. Çok mutluyum hayatımın aşkıyla sonsuzluğa imza attık. Bu duyguyu yaşamak isteyen herkese kısmet olur inşallah." sözleriyle duygularını dile getirmişti.

  • EVLİLİK TEKLİFİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

    Üç yıl önce tatil için sevgilisiyle birlikte Güney Afrika'ya giden Ece Seçkin, Çağrı Terlemez'in kendisine bir kabilenin ortasında yaptığı evlilik teklifiyle adeta havalara uçmuştu.

    "RÜYA GİBİYDİ"

    30 yaşındaki ünlü şarkıcı, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

    Sanıyorum ki dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi bu ve ayaklarımın yerle temasını altüst etti… Sonsuzluğa gitmesini hayal ettiğim tereddütsüz bir 'evet' çıktı ağzımdan! Bütün bu sürpriz ve yaşadığım heyecan sanki rüya gibiydi. Ne hissettiğimi anlatmama bence gerek yok, gözlerimden belli olmuş zaten ve tekrar seninle çıktığımız bu yolculuğa, gerçek aşka, saf sevgiye ve sana… Bir an bile düşünmeden EVET!

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