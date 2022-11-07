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Ece Erken öldürülen eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu davası için adliyede

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davası için adliyede

Ünlü sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Bakırköy’de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. Erken davaya katılmak için Bakırköy Adalet Sarayı’na geldi

Giriş: 07.11.2022 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı.

  • İddianamede, 19 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

    Olaya ilişkin davanın görülmesine Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Ünlü Sunucu Ece Erken'de davaya katılmak için avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi.

  • REDDİ MİRAS

    Öte yandan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle gerilim yaşamasından sonra, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." ifadelerini kullanarak, reddi miras yaptığını açıklamıştı.

  • "BAZI AKRABALARIYLA AYNI SOYADI TAŞIMAK İSTEMİYORUM"

    "Eşimin saatini bile istediler." açıklamasını yapan ünlü sunucu, Instagram hesabında yer alan "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını kaldırmıştı. Durumu fark eden bir takipçisi de Ece Erken'e "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusunu yöneltmişti. O kullanıcıya yanıt veren Erken, "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum." demişti.

  • "TEHDİT EDİLİYORUM!"

    Yaşananların ardından ünlü sunucu, kısa bir süre önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Erken, Mahmutyazıcıoğlu'ndan kendisine geldiğini söylediği mesajları ifşa etmişti.

    "KARDEŞİSİN MALLARINA ÇÖKMÜŞSÜN"

    Celal Mahmutyazıcıoğlu'na dava açacağını açıklayan Ece Erken paylaşımında ise "Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal'cik! Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen KARDEŞİSİN mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki! Aldır! Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak! Ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başıma yeterim. Benimle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok." ifadelerini kullanmıştı.

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