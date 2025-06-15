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        Haberler Magazin Ebru Yaşar: Bir kez giydiğim kostümleri atmıyorum - Magazin haberleri

        Ebru Yaşar: Bir kez giydiğim kostümleri atmıyorum

        Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen Ebru Yaşar, elbisesinin birkaç yıl önce yaptırıldığını söyleyerek "Kıyafetlerimi geri dönüştürerek yeniden kullanmayı seviyorum. Bir kez giydiğim kostümleri atmıyorum. Geri dönüşüme inanıyorum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:10
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        "Bir kez giydiğim kostümleri atmıyorum"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ebru Yaşar, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Siyahın üzerinde taş detayları olan bir elbise giyen Yaşar, elbisesinin birkaç yıl önce yaptırıldığını söyledi.

        "GERİ DÖNÜŞÜME İNANIYORUM"

        Ünlü şarkıcı, "Kadınların işi zor. Görsel bir iş yaptığımız için kıyafetlerimize özen göstermek gerekiyor ama bu her sahne için yeni kıyafet anlamına gelmiyor. Kıyafetlerimi geri dönüştürerek yeniden kullanmayı seviyorum. Bir kez giydiğim kostümleri atmıyorum. Geri dönüşüme inanıyorum. Kullan - at insanı hiç olmadım. Doğaya ve insana saygı duyduğumuz için elimizden geldiği kadar her şeyi geri dönüştürmeliyiz" dedi.

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        Ebru Yaşar, giymediği kıyafetleri nasıl değerlendirdiğiyle ilgili ise "Öğrencilik yıllarımdan beri başkalarıyla paylaşmayı seviyorum. Bu alışkanlık içimde hep vardı" ifadelerini kullandı.

        'Affet', 'Yıllar Sonra'nın ardından Samet Kardeşler ve Sıla Şahin ile 'Sanmadan Git' adlı şarkıda düet yapan Ebru Yaşar, "Planlarımız tam istediğimiz gibi gidiyor. Yaz bitmeden yeni şarkılar da gelecek. Sevenlerime ne yapsam az. Onların duygularına hitap etmek beni mutlu ediyor" dedi.

        Ebru Yaşar'ın sahnesini izlemeye Burak Bulut ve nişanlısı Eda Sakız da geldi. Bulut, 'Kehribar' şarkısında Ebru Yaşar ile birlikte sahneye çıktı. İki müzisyen 'Affet' şarkısını söylediğinde ise ikiliye Burak Bulut'un nişanlısı Eda Sakız da sahnede eşlik etti.

        Okulların tatil olmasıyla birlikte ailecek Bodrum’a taşındıklarını söyleyen Ebru Yaşar, "İstanbul'dan erken ayrıldım. 3 ay Bodrum'dayız. Çünkü evimizin yıllardır ertelediğimiz tadilatını yaptırıyoruz. Kış çok yoğun geçti, şimdi evdeyim ve ailemle dinleniyorum" dedi.

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        #Ebru Yaşar
        #Kıbrıs
        #geri dönüşüm

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