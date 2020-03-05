Muhabirlerin, "Geçtiğimiz gün bir hastaneden çıkarken görüntülendiniz. Biz bebek geliyor sandık" sözlerine Ebru Şallı "Yok, hastanede değildim. Cilt bakımına gitmiştim. Orayı hastane sanmışlar. Eşim beni almaya gelmişti" ifadelerini kullandı.

Uğur Akkuş ise, "İnşallah. Dua edin bizim için" cevabını verdi.