Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan, aşk dolu paylaşım
Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman çiftinden, aşk dolu paylaşım
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Ünlü oyuncu Ebru Şahin, 2022'de NBA yıldızı Cedi Osman ile evlenerek mutlu bir birlikteliğe adım atmıştı.
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Geçtiğimiz aylarda çiftin evliliklerinde kriz yaşandığına dair iddialar ortaya atılsa da Ebru Şahin, bu söylentilere sosyal medya üzerinden verdiği aşk dolu paylaşımlarla yanıt vermiş ve "Biz mutluyuz" mesajını açıkça dile getirmişti.
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Son olarak ünlü çift, birlikte tatile çıktı. Ebru Şahin, tatilden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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Özellikle, eşinin boynuna sarıldığı ve onu öptüğü anları Gustav Klimt’in ikonik, 'Öpücük' tablosuyla birleştirerek paylaşması dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram