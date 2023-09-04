Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Filenin Sultanları'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt boyu kaç, hangi takımda oynuyor? - Voleybol Haberleri

        Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

        Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'da Pasör çapraz pozisyonunda oynayan Karakurt'un kariyeri ve hayatı sporseveler tarafından merak ediliyor. İşte, Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Ebrar Karakurt'un hayatı ve kariyeri sporseverler tarafından sorgulanıyor. Mayıs 2021 itibariyle İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından biri olan Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Karakurt, 2 yıllık sözleşme imzaladı. U18 Avrupa Şampiyonası En İyi Smaçör, 2019 Millet Ligi En İyi Pasör Çaprazı başarıları elde etti.

        • 2

          EBRAR KARAKURT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

          Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu ise 1,96 metredir.

        • 3

          Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Geçtiğimiz sezon A Takım ile antremanlara çıktı.

        • 4

          U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele verdi. Dünya Şampiyonası'nda En İyi Smaçör ödülünü aldı. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükseldi, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu ve 1 2023 Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

        • 5

          Karakurt, Mayıs 2021'den beri Igor Gorgonzola Novara'da oynuyor.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
        Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık
        Habertürk Anasayfa