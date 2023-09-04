2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Ebrar Karakurt'un hayatı ve kariyeri sporseverler tarafından sorgulanıyor. Mayıs 2021 itibariyle İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından biri olan Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Karakurt, 2 yıllık sözleşme imzaladı. U18 Avrupa Şampiyonası En İyi Smaçör, 2019 Millet Ligi En İyi Pasör Çaprazı başarıları elde etti.