e YDS ne zaman? 2024 E YDS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

E-YDS 2024/4 (İNGILIZCE): BAŞVURULARIN ALINMASI

Sınav başvuruları, 2-18 Nisan 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 2 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4200, İstanbul’da 463, İzmir’de 120 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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