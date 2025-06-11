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        Haberler Bilgi Yaşam E okul VBS giriş kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 2025 E okul not girişi son gün ne zaman?

        E okul VBS giriş kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 2025 E okul not girişi son gün ne zaman?

        Okulların kapanmasına kısa süre kala e okul VBS giriş ekranında yoğunluk yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sunduğu e-Okul sistemi sayesinde not ortalaması hesaplama, takdir-teşekkür belgesi sorgulama ve devamsızlık bilgisi görüntüleme gibi birçok işlem kolaylıkla yapılabiliyor. Peki E okul VBS giriş kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 2025 E okul not girişi son gün ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:32
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        • 1

          Öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi kapanma tarihi 2. dönemin son günlerine girilmesiyle merak konusu oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 20 Haziran’da son ders zilinin çalmasıyla yaz tatiline çıkacak. Karne günü için heyecanın doruğa çıkmasıyla e-Okul'un ne zaman kapanacağı araştırması da hız kazandı. Peki, E okul VBS giriş kapandı mı, ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

        • 2

          E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

          Öğretmenler için not girişi, devamsızlık bilgisi, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran tarihine kadar e-Okul sistemine devamsızlık ve not bilgilerine öğrenciler ulaşabilecek. Bu sene karne günü 20 Haziran 2025 Cuma olarak açıklandı.

          E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

          e-Okul'a giriş yapmak için https://eokul.meb.gov.tr adresine gidebilirsiniz. "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına T.C. kimlik numarası ve okul numarası girilerek erişim sağlanabilirsiniz.

          E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

          e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencilerin sınav bilgileri, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, yıl sonu notları, merkezi sınav sonuçları ve diğer birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

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