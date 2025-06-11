E okul VBS giriş kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 2025 E okul not girişi son gün ne zaman?

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğretmenler için not girişi, devamsızlık bilgisi, karne basım gününe kadar açık olacak. 20 Haziran tarihine kadar e-Okul sistemine devamsızlık ve not bilgilerine öğrenciler ulaşabilecek. Bu sene karne günü 20 Haziran 2025 Cuma olarak açıklandı.

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul'a giriş yapmak için https://eokul.meb.gov.tr adresine gidebilirsiniz. "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına T.C. kimlik numarası ve okul numarası girilerek erişim sağlanabilirsiniz.

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