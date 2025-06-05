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        Haberler Gündem Güvenlik Düzce'de yapay zeka destekli "trafidar"lı denetim

        Düzce'de yapay zeka destekli "trafidar"lı denetim

        Düzce'de Kurban Bayramı tatili denetimleri kapsamında yapay zeka destekli radar uygulaması "trafidar" ile 224 araca 526 bin 645 lira ceza yazıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 02:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 02:12
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        Düzce'de yapay zeka destekli "trafidar"lı denetim
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        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili yoğunluğu nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında ASELSAN tarafından üretilen "trafidar"ı kullanıyor.

        AA'nın haberine göre; yapay zeka destekli "trafidar", araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor. Belirlenen hız sınırını aşan araçlara da otomatik olarak ceza kesiyor.

        D-100 karayolunun muhtelif noktalarında 31 Mayıs'tan bu yana kullanılan cihazla, 5 günde hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.

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