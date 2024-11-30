Düzce'de Roma dönemine ait 3 eser gün yüzüne çıkarıldı

Tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve Düzce Belediyesi'nin desteğiyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığınca 5 yıldır 12 ay kesintisiz sürdürülüyor.

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Geçmiş dönemlerdeki depremler ve restorasyonlarla yıkıma ve değişime uğradığı tespit edilen antik kentteki kazı çalışmalarında bugüne kadar Medusa heykel başı, Büyük İskender'e ait heykel başı, Apollon heykeli, aslanlı mozaik, antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büstü ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen su depolama havuzu kültür varlıkları envanterine kazandırıldı.

REKLAM Çalışmalarda son olarak Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen pişmiş topraktan yapılmış tiyatro bileti, Afrodit betimlemeli heykelcik ve Thyrsus figürü gün yüzüne çıkarıldı. "BÜYÜK ÖNEM ARZ EDEN TARİHİ ESERLERİ HİÇ BOZULMAMIŞ HALDE BULDUK" Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, antik kentte yaptığı açıklamada, kentin 2 bin 300 yıllık geçmişini kalıcı olarak geleceğe aktarmada büyük adımı attıklarını söyledi.

Özlü, çalışmalarla tiyatro alanının yaklaşık yüzde 80'inin gün ışığına kavuştuğunu aktararak "Hem bulunduğumuz coğrafya çevresinde hem de ülkemiz genelinde büyük önem arz eden tarihi eserleri hiç bozulmamış halde bulduk" dedi. REKLAM Bölgenin tamamının ören yeri olmaya aday olduğunu dile getiren Özlü, "Bu yerleşim alanının altında bir Roma kenti vardır. Bunun tespitini konunun uzmanı arkadaşlar yaptı. Tarihin akışını dahi değiştirecek buluntuların olduğunu, kazılarımızda karşılaştığımız eserlerden anlıyoruz" diye konuştu.

Özlü, antik tiyatronun, restore edilmesiyle 10 bin kişi kapasiteli kültür sanat merkezine kavuşacaklarını kaydeden Özlü, antik kentteki kazı çalışmalarında bugüne kadar çok sayıda kültür varlığını ortaya çıkardıklarını sözlerine ekledi. Konuralp Müze Müdürü İhsan Arslan da yeni bulunan tarihi eserlerle ilgili bilgi verdi.