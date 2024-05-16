Duygu Sarışın: Kadın her zaman baş tacı olmalı

"KADIN HER ZAMAN BAŞ TACI OLMALI"

Öte yandan Duygu Sarışın'a geçtiğimiz haftalarda Ceyda Düvenci'nin, "Erkekler de kadınlar için çekmecelerinde bir ped bulundurmalı" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Meslektaşı'nın açıklamalarını değerlendiren 36 yaşındaki oyuncu; "Eğer Ceyda söylediyse vardır aklında bir şey. Kadın her zaman baş tacı olmalı arkadaşlar" dedi.