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        Haberler Magazin Duygu Sarışın: Kadın her zaman baş tacı olmalı - Magazin haberleri

        Duygu Sarışın: Kadın her zaman baş tacı olmalı

        Duygu Sarışın, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin "Erkekler de kadınlar için çekmecelerinde bir ped bulundurmalı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. "Eğer Ceyda söylediyse vardır aklında bir şey" diyen Sarışın, "Kadın her zaman baş tacı olmalı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 09:19 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:04
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Duygu Sarışın, Sarıyer'de katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarışın, yaz aylarındaki planlarından bahsederek bu sene dinleneceğini söyledi.

        • 2

          "YURT DIŞI PROGRAMIM VAR"

          "Eee biraz dinlenelim" diyen Duygu Sarışın; "Önce ailemi göreceğim ve beraber tatil yapacağız. Bir yurt dışı programım var sonrasına da bakacağız" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "KADIN HER ZAMAN BAŞ TACI OLMALI"

          Öte yandan Duygu Sarışın'a geçtiğimiz haftalarda Ceyda Düvenci'nin, "Erkekler de kadınlar için çekmecelerinde bir ped bulundurmalı" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Meslektaşı'nın açıklamalarını değerlendiren 36 yaşındaki oyuncu; "Eğer Ceyda söylediyse vardır aklında bir şey. Kadın her zaman baş tacı olmalı arkadaşlar" dedi.

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