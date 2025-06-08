Dusan Vlahovic kararını verdi!
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic, geleceğine dair kararını verdi.
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic, oynamak istediği takımı belirledi.
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Sarı-lacivertlilerin Juventus'a 30 milyon Euro bonservis ve oyuncuya da 10 milyon Euro maaş teklif ettiği söylenirken Vlahovic, İtalya'da kalmayı tercih edecek.
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Sırp golcü kariyerine Milan ile devam etmek istiyor.
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Öte yandan Dusan Vlahovic takımdan ayrılırsa Juventus'un Retegui için Atalanta'ya teklif yapacağı belirtildi.
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Bu sezon 41 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki forvet, 15 gol ve 5 asistle sezonu tamamladı.