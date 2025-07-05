Dursun Özbek'ten teşekkür mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gösterilen ilgi ve destekten dolayı herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Gösterilen bu samimi ilgi, hem şahsım hem de ailem adına büyük bir moral kaynağı olmuştur. Hastanede bulunduğum sırada nazik teşrifleriyle beni onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, operasyon sürecimi büyük bir özen, titizlik ve içtenlikle takip eden Acıbadem Maslak Hastanesinin değerli hekimlerine, hemşirelerine ve tüm personeline yürekten teşekkür ederim."

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Özbek, dün taburcu olduğunu belirterek, "Şimdi, Galatasaray'ımız için yaptığımız çalışmalara kaldığımız yerden devam etmenin zamanı... Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı



Geçirdiğim operasyon süresince göstermiş oldukları ilgi, destek ve iyi dileklerle yanımda olan tüm dostlarıma, Galatasaray camiasına ve kıymetli vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.



Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, telefonla arayan, mesaj… pic.twitter.com/RjjVEfKohj — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 5, 2025