Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferi için Radyospor'a konuştu.

Özbek, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.

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